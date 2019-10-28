В выходные спасателям пришлось срезать с липчан обручальные кольца

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-28T13:59:08+03:00

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В минувшие выходные, 26 и 27 октября, липецким спасателям пришлось дважды срезать с людей обручальные кольца. Оба случая происходили ночью, у людей отекали пальцы и украшения причиняли боль. На помощь выезжали сотрудники ГО и ЧС и разрезали кольца.

А всего за неделю, с 21 по 27 октября, сотрудник управления выезжали на помощь людям 40 раз. Как сообщи в пресс-службе ведомства, 16 выездов были связаны с захлопнувшимися дверями. Из них в четырех случаях за закрытыми дверями оставались дети. Также взаперти оказывались люди, которым требовалась помочь врачей.

5 вызовов из 40 были связаны с подозрительными предметами, которые находили на улицах города бдительные липчане. Предметами оказывались спортивные и продуктовые сумки и чехлы от ноутбуков. В одном случая народ напугал привязанные к забору и торгового центра чемодан. Хозяев потерянных вещей тоже нашли.

Кроме этого спасатели отметили, что на этой неделе в городе не сбили ни одного пешехода и произошло меньше аварий с пострадавшими – всего 7 ДТП, что вдвое ниже показателя предыдущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU