Стас Михайлов поблагодарил липчан за потрясающую атмосферу
В минувшее воскресенье, 27 октября, в Липецк приехал любимец женщин, красавец и талантливый певец Стас Михайлов. Он выступил в СК «Звездный», исполнив всеми любимые песни. Зрители были в восторге. Они подпевали артисту, танцевали. Каждая композиция сопровождалась бурными овациями.
- Хочу поблагодарить всех, кто вчера был на концерте в Липецке! Потрясающая атмосфера! - обратился к липчанам Стас Михайлов в ролике, который он выложил в своем Инстаграм.
Кстати, перед концертом на странице певца появилось видео, где он играет на гитаре композицию в стиле метал. «Вспомнил молодость. Готовимся к концерту в Липецке», - написал под постом Стас Михайлов. Его подписчики пожелали ему удачи, а также подарили множество приятных слов «Удачи Вам, наш самый лучший Артист! Храни Бог Вас и всех родных и близких ваших», «Улыбка ваша всегда нас радует».
В Липецке выступил Стас Михайлов.
ИСТОЧНИК KP.RU