2019-10-28T14:16:53+03:00
Общество

Стас Михайлов поблагодарил липчан за потрясающую атмосферу

Певец выступил в Липецке в воскресенье [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Стас Михайлов выступил в ЛипецкеСтас Михайлов выступил в ЛипецкеФото: "КП" Архив
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В минувшее воскресенье, 27 октября, в Липецк приехал любимец женщин, красавец и талантливый певец Стас Михайлов. Он выступил в СК «Звездный», исполнив всеми любимые песни. Зрители были в восторге. Они подпевали артисту, танцевали. Каждая композиция сопровождалась бурными овациями.

- Хочу поблагодарить всех, кто вчера был на концерте в Липецке! Потрясающая атмосфера! - обратился к липчанам Стас Михайлов в ролике, который он выложил в своем Инстаграм.

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Стас Михайлов поблагодарил липчан за потрясающую атмосферу
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Кстати, перед концертом на странице певца появилось видео, где он играет на гитаре композицию в стиле метал. «Вспомнил молодость. Готовимся к концерту в Липецке», - написал под постом Стас Михайлов. Его подписчики пожелали ему удачи, а также подарили множество приятных слов «Удачи Вам, наш самый лучший Артист! Храни Бог Вас и всех родных и близких ваших», «Улыбка ваша всегда нас радует».

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Стас Михайлов репетирует перед концертом в Липецке
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В Липецке выступил Стас Михайлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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