2019-10-28T14:40:51+03:00
Происшествия

Останки человека два года пролежали возле общежития в Липецке

Скелет нашли в теплотрассе на площади Мира
Лия МУРАДЬЯН
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Скелет нашли в коллектореСкелет нашли в коллектореФото: Лия МУРАДЬЯН
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Жуткую находку обнаружили коммунальщики в минувшие выходные, 26 октября, в Липецке. Рабочие спустились в коллектор теплотрассы в районе дома №1 на площади Мира и наткнулись на человеческий скелет.

На место сразу вызвали правоохранителей. Кому принадлежат кости и как они там оказались, точно пока неизвестно. На данный момент удалось только определить, что скелет пролежал там около двух лет.

Как рассказала «КП-Липецк» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области Юлия Кузнецова, по данному факту проходит проверка, личность погибшего и причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Жильцы общежития рассказали, что пару лет назад в их районе обитал бездомный, который частенько спал в подвале дома, но потом мужчина куда-то пропал. Не исключено, что именно его останки подняли из коллектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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