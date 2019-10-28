2019-10-28T15:55:53+03:00
Происшествия

В Липецке разбойник с пистолетом ограбил салон сотовой связи

Злодея, который вынес из офиса 36 000 рублей, ловили почти месяц
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали вооруженного налетчикаВ Липецке поймали вооруженного налетчикаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке задержали опасного разбойника, который напал на салон сотовой связи. Преступление произошло еще 1 октября, в тот день в полицию заявила 22-летняя директор салона. Девушка рассказал, что к ним в офис ворвался вооруженный мужчина, пригрозил пистолетом и заставил отдать все деньги.

Перепуганный сотрудники открыли кассу, откуда налетчик забрал 36 000 рублей и сбежал. Вооруженного разбойника ловили почти месяц. Как рассказала «КП-Липецк» врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, предварительно в руках у подозреваемого был пневматический пистолет, от которого он впоследствии избавился.

Грабителя в итоге вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Имс оказался 49-летний мужчина. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 УК – разбой с применением оружия. Злодей на время следствия будет находиться в изоляторе, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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