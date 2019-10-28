СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-28T17:07:50+03:00

В ночь со вторника на среду в Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

А без света останутся 5 улиц областного центра

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Во вторник, 29 октября, в некоторых домах Липецка отключат электричество и воду. По данным пресс-службы АО «ЛГЭК», рабочие будут ремонтировать инженерные сети.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Энергетическая, Маяковского, Чапаева, Димитрова, Красная, 20-Партсьезда, Арктическая, Студеновская, Салтыкова-Щедрина, Дарвина.

Также липчанам на всю ночь отключат холодную воду. С 8 часов вечера 29 октября до 8 утра 30 октября краны пересохнут по следующим адресам: улица Писарева, 1/1, 2а, 2б, 3а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 31, 31а, 37, 35а, 35; Ярославская, 13; 19; Светлова, 24, 26, 29, 29а, 31, 31а; детский сад №12, Центральная, 6-12, 14-20, 14а, 10а, 43, 180, владение 2 ВНСП; Ярославская, ЦТП-2 Дачный, кот. Дачный.

На этот же период времени без воды останутся жители частного сектора: улицы Железногорская, Добровская, Артемова, Бригадная, Череповецкая, Шаумяна, Локомотивная, Лесная-1, Фабричная, 70 лет Октября, Моршанская, Патриотическая, Бурлакова, Ярославская, Светлова, Тихая, Писарева, Варшавская, Олимпийская, Постышева, Дачная, Ладыгина, Зорге, Молодежная, Физкультурная, Российская, Сельскохозяйственная, Энергостроителей, Знаменского, Земляничная, Полунина, Славянская, Мурманская, переулок Каштановый, улица Калужская, переулок Виноградный, Асфальтная, Абрикосовая, Басинского, Кавказская, Красивая, Надежды, переулок Добрый, Малиновая, Бахаева, Ануфриева, Грушевая, переулок Тополиный, Таежный, Папанина, Алтайская, Уральская, переулок Жасминовый, Сливовая, Саратовская.

Подвоз воды по заявкам жителей. Более подробно узнать об отключениях можно по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU