В ДТП с «ВАЗом» в Липецке перевернулась «ГАЗель» почты

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-28T17:43:35+03:00

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Серьезная авария с участием легковушки и грузовика произошла этим вечером, 28 октября, на улице Гагарина в Липецке. Там возле дома №108 столкнулись «ВАЗ-2109» и грузовая «ГАЗель» с опознавательными знаками «Почты России». От удара грузовик опрокинулся на левую водительскую сторону. На легковушке разбило переднюю часть вместе с капотом и бампером.

ДТП с грузовиком на улцице Гагарина/ Фото: ЧП 48 ЛипецкФото: vk.com

Последствия ДТП выложили в Сеть. В результате повреждений, из легковушки вытекло топливо и растеклось по проезжей части. На место выехали спасатели и сотрудники ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, на место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №9. Они смыли разлившееся по дороге топливо и сняли аккумуляторы, чтобы не произошел пожар.

К счастью, авария обошлась без пострадавших. Как именно произошло столкновение и кто виноват, сейчас разбираются автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU