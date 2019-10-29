Под Липецком несовершеннолетний угнал мотоцикл

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-29T09:30:14+03:00

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В минувший понедельник, 28 октября, в отдел полиции обратилась 35-летняя жительница села Боринское. В своем заявлении она указала, что кто-то сорвал навесной замок в ее сарае и украл мотоцикл под Липецком. По данным пресс-службы регионаьного УМВД, транспорт обнаружили в леосополосе села в исправном состоянии. По "горячим следам" правоохранители задержали подозреваемого - несовершеннолетнего парня. Расследование продолжается.

В отдел полиции Добринского района пришла 69-летняя женщина. По ее словам, в период с 18 по 26 октября в деревне Александровка неизвестный протик в ее дом. Злодей украл 13 металлических швеллеров. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 45-летнй местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU