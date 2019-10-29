Ночью под Липецком иномарка сбила лошадь

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-29T09:43:15+03:00

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Минувшей ночью, 29 октября, в Липецкой области произошла очень неприятная авария. Возле села Хмелинец Задонского района сбили лошадь. Об этом сообщил подписчик группы "ДТП Елец".

Свидетель происшествия рассказал, что животное перебегало дорогу. В этот момент в нее врезался автомобиль "Ауди А6". Бедная лошадь упала посреди проезжей части. По словам очевидцев, некоторое время она еще была жива - шевелила головой и дергалась. Но в итоге, помочь животному так и не смогли.

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. А также призывают быть внимательными и осторожными, особенно в ночное время суток, при плохой видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU