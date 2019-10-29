2019-10-29T09:43:15+03:00
Происшествия

Ночью под Липецком иномарка сбила лошадь

Бедному животному не смогли помочь
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Ночью под Липецком иномарка сбила лошадьНочью под Липецком иномарка сбила лошадьФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Минувшей ночью, 29 октября, в Липецкой области произошла очень неприятная авария. Возле села Хмелинец Задонского района сбили лошадь. Об этом сообщил подписчик группы "ДТП Елец".

Свидетель происшествия рассказал, что животное перебегало дорогу. В этот момент в нее врезался автомобиль "Ауди А6". Бедная лошадь упала посреди проезжей части. По словам очевидцев, некоторое время она еще была жива - шевелила головой и дергалась. Но в итоге, помочь животному так и не смогли.

Автоинспекторы напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. А также призывают быть внимательными и осторожными, особенно в ночное время суток, при плохой видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с почтовой «ГАЗелью» в Липецке водитель и посылки не пострадали
В Липецке "ВАЗ" врезался в "Форд": машины едва не сбили пешехода
Игорь Артамонов: «У 59 тысяч липчан в 2020 году повысится зарплата»
Под Липецком несовершеннолетний угнал мотоцикл
В ДТП с «ВАЗом» в Липецке перевернулась «ГАЗель» почты
В ночь со вторника на среду в Липецке отключат холодную воду
Мэрия хочет убрать лавочки с аллеи парка Победы – липчане против
В Липецке разбойник с пистолетом ограбил салон сотовой связи
Останки человека два года пролежали возле общежития в Липецке
Стас Михайлов поблагодарил липчан за потрясающую атмосферу
В выходные спасателям пришлось срезать с липчан обручальные кольца
За неделю в Липецке эвакуировали 34 неправильно припаркованные машины
В Липецкой области продолжается модернизация учреждений здравоохранения
Больше 350 человек бегали с компасами по Нижнему парку в Липецке
В Липецке судили контрабандиста, привезшего в город более 12000 пачек сигарет
Под Липецком "ВАЗ" врезался в столб: водитель погиб на месте
В Липецке школьница сорвалась с площадки заброшенной высотки
Под Липецком у таксиста угнали машину
Под Липецком у студентки украли банковскую карту в раздевалке учебного заведения
Липецкую школу искусств накажут за ремонт фасада в присутствии детей
В Липецке продлили работу дачных маршрутов
В Липецке из горящей квартиры спасли 3 детей и женщину
В Липецкой области подешевело пшено и молоко, но подорожали гречка, помидоры и яйца
В воскресенье в Липецке туманно и до +17 градусов