В ДТП «Патриотом» и фурой под Липецком погиб человек

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-29T14:00:52+03:00

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Страшная авария произошла этим утром, 29 октября, в Елецком районе Липецкой области. Там на трассе Липецк – Елец, в районе заповедника «Галичья гора» столкнулись внедорожник «УАЗ Патриот» и грузовой автомобиль.

ДТП с фурой и УАЗом. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com

Удар, который пришелся на водительскую сторону легковушки, был такой силы, что отечественный внедорожник перевернулся несколько раз и вылетел в кювет. На фуре вырвало переднее колесо - грузовик развернулся и перекрыл часть дороги. «Патриот» превратился в груду металла. На место происшествия очевидцы вызвали «скорую», автоинспектором и спасателей.

ДТП с фурой и УАЗом. Фото: ДТП ЕлецФото: vk.com

По рассказу очевидцев, к несчастью, ДТП не обошлось без жертв – водитель внедорожника погиб на месте аварии. Как именно произошло столкновение и кто виноват, теперь выясняют автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU