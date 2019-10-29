Опубликован график работы поликлиник в праздники в Липецке и Ельце

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-29T14:52:48+03:00

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В управлении здравоохранения Липецкой области рассказали, как будут работать медицинские организации в праздничные дни ноября. Так, в субботу, 2 ноября, детские, взрослые и стоматологические поликлиники будут работать по графику выходного дня. Вызвать на дом врача можно до 12.00. Амбулаторный прием врачей терапевтов, общей практики, а также врачей педиатров и обслуживание вызовов на дому – до 15.00. Для оказания неотложной помощи прием вызовов будет осуществляться до 15.00, а обслуживание вызовов – до 17.00.

На 2 дня поликлиники закроют. 3 и 4 ноября – выходные.

Травмпункты в 3 больницах областного центра работают круглосуточно. Это ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» на Космонавтов, 39, ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный Сокол» по адресу: улица Ушинского, 10, а также ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед», что находится в доме №24 по улице Коммунистическая.

Детей, попавших в происшествие, примут в травмпункте «Областной детской больницы» на Московской, 6А. Городские подростки от 15 до 17 лет включительно могут также обращаться в травмпункты больницы №3 на Соколе или в больницу «Липецк-Мед» на ЛТЗ.

Травмпункты Ельца, что находятся в поликлинике ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А.Семашко и в детской поликлинике ГУЗ «Елецкая городская детская больница» работают круглосуточно. Детей обслуживают в травмпункте детской больницы.

Экстренная госпитализация – в соответствии с графиком дежурств стационаров. Липчан, нуждающихся в экстренной офтальмологической помощи, ждут в ГУЗ «Областная больница №2» по улице Ленина, 35. Туда могут обращаться как дети, так и взрослые.

С зубной болью примут в кабинете хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр», который располагается в доме №22 по улице Циолковского. И детей, и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU