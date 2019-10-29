СЕГОДНЯ 15:22 2019-10-29T15:23:57+03:00

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В этот вторник, 29 октября, в здании железнодорожного вокзала станции «Липецк» спасатели провели пожарно-тактическое учение. По легенде, условный пожар возник в молитвенной комнате, расположенной в цокольном этаже. Сообщение о происшествии поступило пожарным через 5 минут после начала возгорания.

Так, пожарно-спасательные части прибыли к зданию вокзала через 3 минуты после сигнала. Но приступать к тушению пожара спасатели сразу не стали, так как нужно вывести из здания пострадавших. Они «увидели», что из центрального входа в здание валит густой черным дым. И что пламя перекидывается на соседние помещения архива и склада. Для управления силами и средствами создали оперативный штаб пожаротушения.

Через 10 минут после возникновения так называемого пожара, на месте происшествия сосредоточились все силы и средства. Через 35 минут возгорание удалось локализовать. Через 40 минут – полностью ликвидировать.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, цель таких учений – отработка вопросов взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, отработка действий спасателей, тренировка пожарных в проведении работ по спасению людей, эвакуации материальных ценностей.

Спасатели потушили условный пожар в здании вокзала в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU