В среду 12 улиц Липецка останутся без света, 13 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-29T16:06:09+03:00

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В среду, 30 октября, в Липецке ожидается отключение света и воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители частного сектора: улицы Лавочкина, Пожарского, Минина, Курская, Доменщиков, Франко, Тульская. На это же время свет погаснет в садоводческих товариществах «Сокол 1» и «Строитель». Также свет отключат по адресам: улицы Просторная, Шерстобитова, 10; Мистюкова, 8; школа №18, детский сад №30; Лутова, 1, 2, 4, 11, 12, 14, 16; проспект Победы, 20.

С 10 утра до 8 часов вечера горячую и холодную воду отключат в селе Подгорное по улице Крайняя, 1-3, 5, 7, 9, 11. А с 8 утра до 8 часов вечера жители домов №99 и 107А по улице Ковалева останутся без отопления.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам площадь Победы, 6, 6а, 8; Крайняя, 7, 7а, 7б, 9; 8 Марта, 17, 17/2, 36; Ю.Натуралистов, 3, 7, 11, 11а; Доватора, 3-5, 7, 9; Айвазовского, 7; проспект Победы, 22а; Папина, 13,15; Б.Хмельницкого, 2-4, 6, 8, 10; 40 лет Октября, 2-6, 9, 11, 13, 15, 19а, 21, 21б, 23; Смыслова, 4, 4; Ушинского, 1а.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробности об отключениях можно узнать в диспетчерской ЛГЭКа по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU