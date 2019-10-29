2019-10-29T18:35:43+03:00
Происшествия

Со спецшколы под Липецком пропал 15-летний мальчик

Вадим Суфиев ушел из интерната в Тербунах
Лия МУРАДЬЯН
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Пропал школьникПропал школьникФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области полиция и волонтеры ищут пропавшего без вести 15-летнего школьника. Как сообщает «Поиск пропавших детей», Вадим Суфиев ушел из специальной школы-интерната в селе Вторые Тербуны, в Тербунском районе области. Где школьник находится сейчас, неизвестно.

Приметы Вадима: на вид 16 – 17 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая.

Был одет: светло-серая толстовка, темно-синяя бейсболка, синие джинсы – джоггеры и красные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел подростка после исчезновения, знает о возможном месте его нахождения или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об это по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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