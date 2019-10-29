2019-10-29T19:07:53+03:00
Общество

МЧС предупреждает, ночью в Липецке ожидается снег и гололед

Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан предупреждают о гололедеЛипчан предупреждают о гололедеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Этой ночью, с 29 на 30 октября, в Липецкой области ожидается резкое похолодание. По прогнозу гидрометцентра, в некоторых районах ночью может пройти снег и мокрый снег. Температура воздуха упадет до 3 градусов мороза. В связи с резким изменением погоды, МЧС предупреждает жителей региона, что на дорогах возможна гололедица – автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными. Кто не успел сменить резину на зимнюю, лучше не выезжать в гололед.

Ветер будет дуть северо-западный, со скорость 6-11 метров в секунду, днем ветер усилится до 9-14 м/с. За счет ветра днем будет не на много теплее – от 1 до 6 градусов тепла. Температура воздуха в пределах 745 мм. ртутного столба.

Согласно долгосрочному прогнозу, ночные морозы продлятся до конца недели, а с 4 ноября снова потеплеет, но ненадолго.

Кстати, самая теплая погода в этот день, 29 октября, в Липецке была в 1967 году +16°С, самая холодная – в 1912 – 19 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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