В Липецке предприниматель напал на мужчину, отобрал телефон и карту

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-30T09:24:37+03:00

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В минувший вторник, 29 октября, в отдел полиции Липецка обратился 33-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что его ограбили. Со слов пострадавшего, ранним утром в субботу, 26 октября, у дома по улице Студенческий городок на него напал неизвестный. Злодей, применив насилие, похитил у липчанина сотовый телефон и банковскую карту. А после скрылся.

По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Подозреваемый - 25-летний индивидуальный предприниматель.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание по данной статье - до 7 лет лишения свободы. Расследование проводит отдел полиции №3.

ИСТОЧНИК KP.RU