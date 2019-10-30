Под Липецком уничтожили 7 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-30T09:21:50+03:00

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Накануне, 29 октября, под Липецком специалисты уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы нашли в Воловском и Терубнском районах.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, их вывезли на подрывную площадку полигона Терубнского района. Там в 16.00 взрывотехническая группа аварийно-спасательного отряда УГПСС уничтожила 7 единиц боеприпасов.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов запрещено прикасаться к ним, пинать, перекатывать с места на место. Нельзя бросать их в водоем или в огонь, а также закапывать в землю. Разобрать или распилить боеприпасы - тоже плохая идея. Как и разводить вблизи них костер.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU