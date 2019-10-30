25-летний москвич обокрал производственную базу в Липецке

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-30T09:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Так, 29 июля из подсобного помещения производственной базы по улице Ковалева в Липецке пропали 3 бензиновых пилы, ручной фрезер, циркулярная пила, электрический рубанок и сумки. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого вора. Им оказался неработающий ранее судимый 25-летний житель Московской области.

В сентябре в Ельце от дома по улице Черокманова угнали автомобиль "Киа Рио". Владелец машины - 29-летний местный житель, обратился за помощью в полицию. Правоохранители установили личность предполагаемых преступников. Угонщиками оказалась трое неработающих мужчин, двое из которых ранее судимые. Подозреваемые задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU