2019-10-30T09:51:28+03:00
Общество

Улицу Ленина в Липецке частично перекроют

Для машин оставят по 1 полосе в каждую сторону
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке частично перекроют улицу ЛенинаВ Липецке частично перекроют улицу ЛенинаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Движение транспорта по улице Ленина будет затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В эту среду, 30 октября, в районе дома №40 стартуют ремонтные работы. Речь идет об участке в районе санатория "Восход".Специалисты начнут ремонтировать сети водоснабждения, которые проходят как раз под проезжей частью. Из-за этого движение транспорта по улице Ленина частично перекроют. Для машин оставят лишь по 1 полосе в каждую сторону.

Работы продлятся до четверга, 31 октября. Водителей призывают с понимание отнестись к этим неудобствам. Заранее спланировать свой маршрут или подыскать альтернативные пути объезда, чтобы вовремя приехать к нужному пункту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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