СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-30T11:43:28+03:00

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В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения одного из магазинов в Липецке. Главная героиня ролика - женщина, выбирающая одежду. Когда она вошла в магазин, продавцы общались с другой покупательницей. Женщина, увидев, что сотрудники заняты, решила времени зря не терять. Она подошла к стойке с одеждой, схватила товар и быстро положила в сумку. Затем она подошла к другой стойке и сделала то же самое.

Украсть еще больше вещей ей не удалось - в магазин вошел третий продавец. Женщина сделала вид, что разглядывает бюстгальтеры, несколько раз нервно поправила сумку и вышла из магазина.

- В полицию поступило заявление от владельца магазина, - сообщила "КП-Липецк" врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. - По данному обращению проводится проверка. Устанавливается материальный ущерб, нанесенный магазину. После проверки будет вынесено процессуальное решение.

Женщину, обокравшую магазин нижнего белья в Липецке, сняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU