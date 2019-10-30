2019-10-30T11:43:28+03:00
Происшествия

Женщину, обокравшую магазин нижнего белья в Липецке, сняли на видео

Неизвестная, воспользовавшись отсутствием лишних глаз, положила в сумку несколько вещей [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Женщину, обокравшую магазин нижнего белья в Липецке, сняли на видеоЖенщину, обокравшую магазин нижнего белья в Липецке, сняли на видеоФото: принтскрин видео.
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В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения одного из магазинов в Липецке. Главная героиня ролика - женщина, выбирающая одежду. Когда она вошла в магазин, продавцы общались с другой покупательницей. Женщина, увидев, что сотрудники заняты, решила времени зря не терять. Она подошла к стойке с одеждой, схватила товар и быстро положила в сумку. Затем она подошла к другой стойке и сделала то же самое.

Украсть еще больше вещей ей не удалось - в магазин вошел третий продавец. Женщина сделала вид, что разглядывает бюстгальтеры, несколько раз нервно поправила сумку и вышла из магазина.

- В полицию поступило заявление от владельца магазина, - сообщила "КП-Липецк" врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. - По данному обращению проводится проверка. Устанавливается материальный ущерб, нанесенный магазину. После проверки будет вынесено процессуальное решение.

Женщину, обокравшую магазин нижнего белья в Липецке, сняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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