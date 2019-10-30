2019-10-30T13:00:32+03:00
Общество

В Липецке закрывают садоводческие маршруты

А автобусы №13 и 37 с 1 ноября переходят на схему осенне-зимнего периода
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке закрывают садоводческие маршрутыВ Липецке закрывают садоводческие маршрутыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Садоводческие маршруты Липецка закрывают до нового сезона. С пятницы, 1 ноября, приостанавливается обслуживание автобусов №14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77, на которых липчане добираются до своих участков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кстати, в тот же жень автобусы №13 "9 микрорайон - Косыревское кладбище - ОАО "Завод "Центролит" переходят на схему осенне-зимнего периода. С пятницы транспорт начнет заезжать на улицу Яблоневая. А автобусы №37 "Ж/д вокзал - п.Телецентр" будут ездить до остановки "ЛКСМ".

Более подробную информацию о расписании движения общественного транспорта можно получить, позвонив по телефону 31-00-82. В центральной диспетчерской службе города ответят на все ваши вопросы, в том числе, о времени прохождения автобуса через определенный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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