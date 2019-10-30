2019-10-30T13:17:37+03:00
Общество

Липецк готовится к зиме: на борьбу со снегом выйдут 120 единиц техники

Центр города планируют посыпать чистой технической солью, а остальные улицы - пескосоляной смесью
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк готовится к зиме: на борьбу со снегом выйдут 120 единиц техникиЛипецк готовится к зиме: на борьбу со снегом выйдут 120 единиц техникиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке начали готовиться к зиме. В этом году, по данным пресс-службы мэрии, на борьбу с гололедицей и снежными заносями готовы выйти 120 единиц техники управления благоустройства. В том числе 40 снегочистителей на базе трактора МТЗ, 2 роторных снегочистителя, 3 лаповых снегопогрузчика, 12 фронтальных погрузчиков, 3 экскаватора-погрузчика, 3 автогрейдера.

На дороги выдут 39 пескоразбрасывателей. Убирать тротуары будет малогабаритная техника. 3 из 13 машин уже поступило. Остальные обещают поставить в ближайшее время. Заготовлено более 30 тыс. тонн пескосоляной смеси. А центральную часть города на площади 465 тыс.м2 будут посыпать чистой технической солью.

Более 5 млн.м2 городских территорий будут контролировать сотрудники структурного подразделения администрации. Из них 3 млн. м2 - дороги и улицы частного сектора. При этом около 267 тыс. м2 работники будут убирать вручную - остановки, пешеходные зоны и дт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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