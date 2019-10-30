Под Липецком приговорили садиста, который забил насмерть беспомощную мать

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-30T13:30:33+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор 43-летнему жителю Ельца, который забил насмерть беспомощную мать. Престарелой женщине нужен был уход, что не нравилось сыну, который жил в квартире мамы. Чудовищный случай произошел этой весной, 3 апреля.

Раздраженный состоянием матери сын жестоко избил беспомощного человека. Затем он опомнился и вызвал «скорую», женщину увезли в больницу, но спасти не успели. Эксперты насчитали на теле 29 следов от ударов и повреждения внутренних органов.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 – причинение вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе СКР области, обвиняемый сознался не во всем. Но его версия не сошлась с данными экспертизы и показаниями свидетелей. В итоге суд признал его виновным и приговорил к 8 годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU