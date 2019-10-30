2019-10-30T14:24:21+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области порывы ветра до 17 м/с

Липчанам советуют соблюдать меры безопасности в непогоду
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке опасно усилится ветерВ Липецке опасно усилится ветерФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту среду ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение ночи 31 октября в Липецке и области ожидается усиление северо-западного ветра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, возможны порывы до 17 м/с.

Спасатели напоминают, что во время сильного ветра лучше не ходить из зданий. Оказавшись в непогоду на улице, поспешите спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. Ни в коем случае не становитесь возле стен домов - с крыши может упасть шифер и другие кровельные материалы. Так же опасно прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями. Запрещено стоять по линиями электропередач, подходить к оборвавшимся проводам.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком приговорили садиста, который забил насмерть беспомощную мать
Липецк готовится к зиме: на борьбу со снегом выйдут 120 единиц техники
В Липецке закрывают садоводческие маршруты
Женщину, обокравшую магазин нижнего белья в Липецке, сняли на видео
Под Липецком столкнулись УАЗ и "Скания": погиб водитель внедорожника
Улицу Ленина в Липецке частично перекроют
25-летний москвич обокрал производственную базу в Липецке
Под Липецком уничтожили 7 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
В Липецке предприниматель напал на мужчину, отобрал телефон и карту
МЧС предупреждает, ночью в Липецке ожидается снег и гололед
Со спецшколы под Липецком пропал 15-летний мальчик
Мэрия Липецка окончательно избавилась от здания «Октября»
В среду 12 улиц Липецка останутся без света, 13 - без холодной воды
Спасатели потушили условный пожар в здании вокзала в Липецке
Опубликован график работы поликлиник в праздники в Липецке и Ельце
В ДТП «Патриотом» и фурой под Липецком погиб человек
Дмитрий Сотников назначен вице-президентом по инвестиционным проектам Группы НЛМК
Под Липецком 15-летняя школьница подговорила парня убить ее родителей
В ДТП с почтовой «ГАЗелью» в Липецке водитель и посылки не пострадали
В Липецке "ВАЗ" врезался в "Форд": машины едва не сбили пешехода
Ночью под Липецком иномарка сбила лошадь
Игорь Артамонов: «У 59 тысяч липчан в 2020 году повысится зарплата»
Под Липецком несовершеннолетний угнал мотоцикл