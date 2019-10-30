МЧС предупреждает: в Липецке и области порывы ветра до 17 м/с
В эту среду ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение ночи 31 октября в Липецке и области ожидается усиление северо-западного ветра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, возможны порывы до 17 м/с.
Спасатели напоминают, что во время сильного ветра лучше не ходить из зданий. Оказавшись в непогоду на улице, поспешите спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. Ни в коем случае не становитесь возле стен домов - с крыши может упасть шифер и другие кровельные материалы. Так же опасно прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями. Запрещено стоять по линиями электропередач, подходить к оборвавшимся проводам.
Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".
ИСТОЧНИК KP.RU