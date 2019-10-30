2019-10-30T18:03:39+03:00
Происшествия

Липецкие спасатели опубликовали карту семейных конфликтов

Чаще всего звонят женщины и просят защиты от пьяных буйных мужей
Лия МУРАДЬЯН
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Жертвы домашнего насилия ищут помощи у спасателейЖертвы домашнего насилия ищут помощи у спасателейФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным управления по делам ГО и ЧС, в Липецке пугающе растет количество звонков на «112» по поводу семейных конфликтов. В день спасателям поступает 5 – 7 таких звонков. Чаще всего звонят женщины и просят унять разъяренного пьяного мужа или сожителя. Нередко бытовой конфликт разворачивается на глазах у детей, из-за чего им грозит опасность.

Всего за сентябрь и октябрь только городским спасателям поступило 260 звонков о семейных скандалах. Как сообщили в пресс-службе управления, это на 11% больше, чем поступает в полицию по номерам «02» и «102». Бытовые скандалы случаются по всему городу, но самыми спокойными оказались отдаленные районы – Сокол и Опытная станция.

Карта домашнего насилия в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Карта домашнего насилия в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

– Информация, которая поступает от липчан через систему «112», в значительной степени отражает ситуацию в городе и актуальные для людей проблемы, – комментирует начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. – Мы выделяем «болевые точки», информируем о них главу города, а также сообщаем о наблюдениях руководителям городских и региональных ведомств.

Спасатели отмечают, что семейные разбороки с применением насилия могут стать поводом для активизации работы участковых уполномоченных и соответствующих социальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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