Из-за резкого похолодания и сильного ветра в Липецке ввели режим повышенной готовности
В Липецке вводится режим повышенной готовности для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщают городские спасатели, особый режим будет действовать со 2 по 4 ноября.
Постановление пописал и.о мэра города Михаил Щербаков, в связи с неблагоприятной погодой. Согласно документу, все экстренные и коммунальные службы должны быть готовы оперативно отреагировать на возможные ЧС и свести последствия к минимуму.
Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, спасателям поручили провести мониторинг и спрогнозировать все возможные чрезвычайные ситуации, которые могут произойти из-за непогоды.
По данным липецкого гидрометцентра, температура будет стремительно снижаться с 31 октября по 6 ноября. Помимо гололедицы и сильного ветра, по утрам возможны туманы, видимость при которых составит менее 1000 метров. Не исключаются порывы ветра до 19 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU