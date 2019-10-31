Из-за резкого похолодания и сильного ветра в Липецке ввели режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-31T10:04:20+03:00

Особый режим будет действовать с 2 по 4 ноября

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В Липецке вводится режим повышенной готовности для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщают городские спасатели, особый режим будет действовать со 2 по 4 ноября.

Постановление пописал и.о мэра города Михаил Щербаков, в связи с неблагоприятной погодой. Согласно документу, все экстренные и коммунальные службы должны быть готовы оперативно отреагировать на возможные ЧС и свести последствия к минимуму.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, спасателям поручили провести мониторинг и спрогнозировать все возможные чрезвычайные ситуации, которые могут произойти из-за непогоды.

По данным липецкого гидрометцентра, температура будет стремительно снижаться с 31 октября по 6 ноября. Помимо гололедицы и сильного ветра, по утрам возможны туманы, видимость при которых составит менее 1000 метров. Не исключаются порывы ветра до 19 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU