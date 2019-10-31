В ДТП с «Окой» под Липецком перевернулся ВАЗ

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-31T10:22:39+03:00

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По данным ГИБДД, за минувшие сутки, 30 октября, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 3 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 5 человек. Так в 21.30 на улице Московской в Липецке 27-лшетний водитель «Шкоды» влетел в ВАЗ-2109 с 18-летним парнем за рулем, затем «девятку» отбросило на другой ВАЗ той же модели и тоже с 18-летним водителем. В ДТП пострадали водитель иномарки и 19-летняя пассажирка первой «девятки». Обоих увезли в больницу.

На трассе «Дон» в Елецком районе в 8.30 решил развернуться с обочины 48-летний водитель УАЗа, он не убедился в безопасности маневра и ударил ВАЗ-2113, за рулем которого была 19-летняя девушка. В аварии пострадали девушка-водитель и ее 19-летний пассажир.

В Липецком районе в 17.30 на трассе Орел – Тамбов 29-летний водитель ВАЗ-2112 въехал в «Оку» с 32-летней женщиной за рулем. От удара ВАЗ перевернулся, водитель попал в больницу. По данным автоинспекторов, причиной ДТП стал выезд на встречную.

Кроме этого за сутки в Липецкой области произошло 30 аварий без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU