В Липецке продавщица ударила и оскорбила сотрудницу полиции

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-31T10:59:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке будут продавщицу одного из магазинов в районе Сырского Рудника. Согласно материалам дела, полиция поймала женщину на продаже алкоголя несовершеннолетнему. Дама демонстративно проигнорировала сотрудницу полиции, вышла из магазина, села в припаркованную рядом машину и собиралась уехать. Женщина из полиции попыталась остановить нарушительницу, в ответ та обматерила сотрудника при исполнении и кинулась драться.

Против нее завели уголовное дело по двум статьям: применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление – 318 и 319 УК. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, несмотря на показания очевидцев, женщина не признала вину. Но доказательств собрали достаточно и уголовное дело отправили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU