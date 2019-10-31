В Липецке проводили в армию первых новобранцев осеннего призыва

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-31T11:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке торжественно проводили в армию первых новобранцев этого призыва. Призывников отправляли на площади Петра Великого, куда приехали родственники и друзья солдат, а также представители администрации и военкомата.

Торжественная отправка призывников в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Под первым снегом на площади собрались 25 призывников. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, липецкие новобранцы будут служить в Таманской мотострелковой дивизии.

Торжественная отправка призывников в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Всего этой осенью в Липецкой области отправятся в армию больше 1000 новобранцев. Из них 80% будут служить в частях Западного военного округа.

Торжественная отправка призывников в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Кстати, по итогам весеннего призыва в регионе признали годными к службе 82% призывников – это лучший показатель в ЗВО. У нынешних призывников, по оценке военкомата, тоже здоровье хорошее.

Торжественная отправка призывников в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU