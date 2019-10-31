В Липецке проводили в армию первых новобранцев осеннего призыва
В Липецке торжественно проводили в армию первых новобранцев этого призыва. Призывников отправляли на площади Петра Великого, куда приехали родственники и друзья солдат, а также представители администрации и военкомата.
Под первым снегом на площади собрались 25 призывников. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, липецкие новобранцы будут служить в Таманской мотострелковой дивизии.
Всего этой осенью в Липецкой области отправятся в армию больше 1000 новобранцев. Из них 80% будут служить в частях Западного военного округа.
Кстати, по итогам весеннего призыва в регионе признали годными к службе 82% призывников – это лучший показатель в ЗВО. У нынешних призывников, по оценке военкомата, тоже здоровье хорошее.
ИСТОЧНИК KP.RU