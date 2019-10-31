Липецкие силовики 23 года навещают родных погибших в Чечне сослуживцев

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-31T13:27:50+03:00

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Больше 20 лет прошло с момента одной из памятных драм в кровавой истории первой чеченской кампании. 6 марта 1996 года в Грозном в окружение «дудаевцев» попали сотрудники липецкого и нижегородского СОБР. Заместитель командира СОБРа подполковник из Липецка Сергей Ситников и старший лейтенант Сергей Безрукавников не вернулись живыми. Ситников погиб, когда затаскивал в БТР раненного товарища, которого прикрыл своим телом. 29-летний Сергей Безрукавников погиб на мосту через реку Сунжа, прикрывая отход своих однополчан с ранеными. Офицеры посмертно награждены орденами Мужества.

Погибший в Чечне Сергей БезрукавниковФото: Росгвардия.

В течение 23 лет липецкие силовики не забывают о родных погибших сослуживцев. Накануне сотрудники СОБРа липецкой Росгвардии поздравили с днем рождения Нину Георгиевну Безрукавникову – маму старшего лейтенанта. После смерти сына, женщина нашла в себе силы и возглавила липецкую организацию семей погибших в локальных войнах и боевых действиях «Память о сыне».

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, к Нине Георгиевне сослуживцы погибшего офицера относятся, как к родной – навещают и помогают.

Бойцы поздравили маму Сергея с днем рожденияФото: Росгвардия.

– После гибели Сергея, его сослуживцы окружили меня вниманием и заботой, – рассказывает Нина Безрукавникова. – Сотрудники СОБР постоянно поздравляют меня с праздниками, поддерживают и помогают в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU