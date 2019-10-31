Липчанка обворовала соседей, чтобы уйти от мужа

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-31T14:50:10+03:00

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Мелкие преступники в Липецкой области продолжают демонстрировать чудеса логики и находчивости. Накануне полиция задержала за кражу 38-летнюю даму из деревни Крюково в Задонском районе.

Все случилось еще в августе, когда в деревне обокрали квартиру, откуда вынесли золото на 15 000 рублей. Хозяева заметили пропажу только 13 октября и написали заявление. Позже выяснилось, что драгоценности пропали в тот же день, когда соседка бросила мужа и куда-то исчезла. Вскоре восстановили всю картину.

По версии следствия, дама поссорилась с мужем и захотела уехать в другой город. Но так как она нигде не работала, денег на дорогу не было. Тогда и созрел «гениальный» план – взять в долг у живущих по соседству родственников мужа. Те отказали, и женщина незаметно забрала у них драгоценности, сдала в ломбард, получила 7000 рублей и уехала.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по статье «кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU