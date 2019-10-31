СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-31T15:06:11+03:00

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Россияне активно готовятся к зиме. Многие хозяйки уже сделали закатки на зиму. Причем, на огурцах и помидорах никто останавливаться не стал. Так, с августа по середину октября «Яндекс» ответил на 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму». Интернет-пользователи интересовались, что засолить, засушить или заморозить. Кто-то искал рецепт кабачков в томатном соке, другие – варенья из крыжовника с апельсином. Исходя из запросов, «Яндекс» узнал, что консервируют россияне в разных регионах страны.

Кстати, в этом году интерес к заготовкам упал на 7% по сравнению с прошлым. Судя по всему, виной холодное лето в центральной части России. Аналогичная ситуация происходила в 2017 года. Хотя тогда про консервирование спрашивали еще меньше.

Жители России стали чаще спрашивать про заготовку груздей – на 32% и цветной капусты – на 28%. На четверть выросла доля крыжовника и апельсинов. В то же время снизился интерес к сливам, малине и опятам. Более чем на 15% - к огурцам, баклажанам, смородине и клубнике.

Липецкая и Тамбовская области, а также Мордовия – лидеры по заготовке среди всех регионов страны. Не утруждают себя консервированием, по большей части, москвичи и петербуржцы, а также жители севера и Кавказа.

Согласно исследованию, липчане любят заготавливать на зиму скумбрию. Этим же увлекаются и соседи – воронежцы. В Череповце и Архангельске – черноплодную рябину. В Саратове и Волгограде – арбуз. Жители Самары – боярышник. А Ижевска – терн.

ИСТОЧНИК KP.RU