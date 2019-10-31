2019-10-31T15:31:15+03:00
Происшествия

Мошенник из Липецка обманул 27 человек в разных регионах России

Аферист представлялся полицейским и требовал деньги за родственников
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке поймали серийного мошенника, на счету которого больше 25 эпизодов обмана людей. Вычислили негодяя тамбовские полицейские после того, как его жертвой стала 72-летняя пенсионерка из Котовска. Бабушку одурачили по старой схеме еще в апреле – позвонил незнакомец, представился полицейским, сказал, что ее сына поймали с наркотиками и нужны деньги. Женщина побежала к ближайшему терминалу и перевела аферисту 20 000 рублей, и только потом догадалась позвонить сыну.

Полиция проверила два телефонных номера из заявления пенсионерки и выяснила, что они зарегистрированы в Липецкой области. Вскоре вычислили и того, кто с них звонил. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, 30-летнего мужчину задержали 30 октября в Липецке и доставили в Котовск. Злодей во всем сознался в тот же день и вернул пенсионерке деньги.

Но у полиции есть данные, что за аферистом числится еще 27 эпизодов мошенничества на территории других регионов. Сейчас ищут всех его жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доходы Липецкой области выросли и составили 61,6 млрд. рублей
Липецкая область осталась без уполномоченного по правам ребенка
Как видят коррупцию липецкие дети – конкурс рисунков в СК региона
Липчане любят заготавливать на зиму скумбрию
Липчанка обворовала соседей, чтобы уйти от мужа
В Липецке ищут свидетелей ДТП на Заводской площади
Липецкие силовики 23 года навещают родных погибших в Чечне сослуживцев
В Липецке проводили в армию первых новобранцев осеннего призыва
В Липецке продавщица ударила и оскорбила сотрудницу полиции
Сельскохозяйственное предприятие «Мокрое» — ещё один шаг в будущее!
В ДТП с «Окой» под Липецком перевернулся ВАЗ
Из-за резкого похолодания и сильного ветра в Липецке ввели режим повышенной готовности
Ночью в Липецкой области автомобилисты оказались в плену обледенелых дорог
Игорь Артамонов: «Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям»
Липецкие спасатели опубликовали карту семейных конфликтов
Депутаты разрешили мэрии Липецка избавиться от «Октября» и платить компенсации бизнесу
Пока в Липецке снегопад, в других районах области - град
На Липецк обрушилась метель
МЧС предупреждает: в Липецке и области порывы ветра до 17 м/с
Под Липецком приговорили садиста, который забил насмерть беспомощную мать
Липецк готовится к зиме: на борьбу со снегом выйдут 120 единиц техники
В Липецке закрывают садоводческие маршруты