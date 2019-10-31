Мошенник из Липецка обманул 27 человек в разных регионах России

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-31T15:31:15+03:00

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В Липецке поймали серийного мошенника, на счету которого больше 25 эпизодов обмана людей. Вычислили негодяя тамбовские полицейские после того, как его жертвой стала 72-летняя пенсионерка из Котовска. Бабушку одурачили по старой схеме еще в апреле – позвонил незнакомец, представился полицейским, сказал, что ее сына поймали с наркотиками и нужны деньги. Женщина побежала к ближайшему терминалу и перевела аферисту 20 000 рублей, и только потом догадалась позвонить сыну.

Полиция проверила два телефонных номера из заявления пенсионерки и выяснила, что они зарегистрированы в Липецкой области. Вскоре вычислили и того, кто с них звонил. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, 30-летнего мужчину задержали 30 октября в Липецке и доставили в Котовск. Злодей во всем сознался в тот же день и вернул пенсионерке деньги.

Но у полиции есть данные, что за аферистом числится еще 27 эпизодов мошенничества на территории других регионов. Сейчас ищут всех его жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU