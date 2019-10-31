2019-10-31T16:18:13+03:00
Общество

Как видят коррупцию липецкие дети – конкурс рисунков в СК региона

В конкурсе приняли участие дети и подростки от 7 до 18 лет [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупциейКонкурс рисунков ко дню борьбы с коррупциейФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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В СКР по Липецкой области объявили финалистов детского конкурса рисунка к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупцией Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупциейФото: СУ СК РФ по Липецкой области

В конкурсе участвовали детей следователей от 7 до 18 лет и ученики кадетских классов Следственного комитета.

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупцией Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупциейФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Всего прислали 13 работ, на которых дети отразили свое видение коррупции и негативное отношение к ней.

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупцией Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупциейФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, конкурсная комиссии учитывала оригинальность рисунков, мастерство юных художников и яркость образов.

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупцией Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупциейФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Победители регионального этапа будут представлять Липецкую область на федеральном конкурсе.

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупцией Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупциейФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Кстати, этот конкурс проходит ежегодно, он призван повысить правовую культуру детей и сформировать у подрастающего поколения негативное отношение к любым проявлением коррупции.

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупцией Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупциейФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупцией Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Конкурс рисунков ко дню борьбы с коррупциейФото: СУ СК РФ по Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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