Как видят коррупцию липецкие дети – конкурс рисунков в СК региона
В СКР по Липецкой области объявили финалистов детского конкурса рисунка к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
В конкурсе участвовали детей следователей от 7 до 18 лет и ученики кадетских классов Следственного комитета.
Всего прислали 13 работ, на которых дети отразили свое видение коррупции и негативное отношение к ней.
Как сообщили в пресс-службе регионального СК, конкурсная комиссии учитывала оригинальность рисунков, мастерство юных художников и яркость образов.
Победители регионального этапа будут представлять Липецкую область на федеральном конкурсе.
Кстати, этот конкурс проходит ежегодно, он призван повысить правовую культуру детей и сформировать у подрастающего поколения негативное отношение к любым проявлением коррупции.
ИСТОЧНИК KP.RU