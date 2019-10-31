2019-10-31T18:43:52+03:00
Происшествия

В Липецке мошенник воровал золото и канализационные люки

Вору и аферисту грозит очередной срок
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали профессионального мошенника и вора. К 26 годам житель областного центра вместо работы, семьи и образования, успел обзавестись судимостями и навыками в кражах и мошенничестве. Сейчас молодой человек обвиняется в серии краж и афер.

По данным полиции, в январе этого года обвиняемый одурачил девушку – сначала украл у нее золотое кольцо за 10 000 рублей, а после взял фотоаппарат, якобы кому-то передать и продал. Фотоаппарат стоил 14 000 рублей.

При этом парень не гнушался сдавать в металлолом канализационные люки, которые крал с улиц города. Только 4 месяца, с февраля по май, он оставил без крышек 14 колодцев – ущерб оценили в 33 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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