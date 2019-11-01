9 улиц Липецка остались без света этим утром

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-01T09:19:40+03:00

А с 10 утра липчанам отключат холодную воду

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В эту пятницу, 1 ноября, с самого утра некоторым липчанан отключат свет. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Причина тому - производственные работы на сетях электроснабжения.

Так, с 9 утра без света остались жители поселка дачный. Его отклюли по адресам: улица Тихая, Писарева, Железногорская, Патриотическая, Светлова, Грязинская, Ярославская, Бурлакова, Добровского. Свет обещают дать к 3 часам дня.

Кстати, я 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Катукова, строение 50; Бабушкина, Бардина, Ракетный переулок; Винницкая, Харьковская, Садовая, Подсобное хозяйство курорта, Зоологическая, Полярная.

Напомним, что всю дополнительную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-185. Диспетчеры ЛГЭКа ответят на любой интересующий вас вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU