Вечером в Липецке иномарка сбила пешехода на "зебре"

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-01T09:33:10+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 901 нарушение правил дорожного движения. По данным пресс-службы УГИБДД, 3 водителей в состоянии алкогольного опьянения сели за руль. 41 человек не пристегнулся во время движения. 497 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Кроме того, инспекторы зафиксировали 89 нарушений правил парковки. 5 машин пришлось эвакуировать.

Накануне, 31 октября, в Усмани произошла серьезная авария. Там на перекрестке улиц Котова и Ленина столкнулись "ВАЗ-2110" и "Форд". 19-летний водитель "десятки" получил" травмы. Его пришлось госпитализировать.

В тот же день в Липецке на улице Московской водитель "Киа" сбил 39-летнего мужчину. Тот переходил дорогу по "зебре". ДТП случилось около 8 часов вечера. Пострадавшего с травмой доставили в больницу. Там медики оказали ему помощь и отпустили домой.

В Госавтоинспекции напоминают, что согласно законодательству, пешеходы, движущиеся вне населенных пунктов. обязаны иметь на вещах или одежде светоотражающие элементы. Нарушение карается штрафом в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU