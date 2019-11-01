Липчанин, предоставив поддельные чеки, украл из магазина инструменты

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-01T09:51:29+03:00

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Несколько дней назад в отдел полиции Липецка обратилось руководство одного из гипермаркетов. Оказалось, что 26 октября неизвестный, предоставив продавцу поддельные чеки, украли 4 шуруповерта, 2 углошлифовальные машинки и перфоратор. По информации пресс-службы регионального УМВД, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 37-летний липчанин. Мужчину доставили в отдел полиции.

В минувшую среду, 30 октября, к правоохранителям Хлевенского района за помощью обратился 33-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что в тот день от его дома в селе КОнь-Колодезь кто-то угнал автомобиль "ВАЗ-2106". Предполагаемый преступник уже задержан - неработающий ранее судимый 22-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU