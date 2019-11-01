СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-01T11:02:35+03:00

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Жительница дома по улице Чапаева в Липецке обратилась в АО "ЛГЭК". Она пожаловалась на холодные батареи в своей квартире. Как сообщили в пресс-службе компании, по данному обращению специалисты комплекса теплоснабждения провели проверку.

Как оказалось, тепло, поступающее по внешним сетям от котельной, соответствовало необходимым параметрам. Тогда специалисты решили проверить внутренние коммуникации теплового пункта здания, чтобы понять, куда девается тепло внутри здания.

Здесь энергетики и нашли проблему. Сетчатый фильтр, через который идет вода, оказался засорен. Из-за этого тепло не доходило в квартиры липчан. Кстати, за внутренними коммуникациями теплового пункта должна следить управляющая компания. Специалисты ЛГЭКа сообщили в УК о неисправностях. Их устранили.

Из-за управляющей компании липчане замерзали в своих квартирах.Сетчатый фильтр, через который поступает горячая вода, оказался засорен

ИСТОЧНИК KP.RU