В Липецке и области у сотрудников Почты России вырастут зарплаты

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-01T11:48:27+03:00

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Почта России запустила 2 этап масштабной программы по повышению зарплат своим работникам. Еще 91 тыс. человек из 14 753 отделений почтовой связи в 30 регионах России получат прибавку. С этой пятницы, 1 ноября, зарплаты у сотрудников Почты вырастут в среднем на 20%.

Заработные платы работников Липецкого филиала увеличатся на 18,4%. Как сообщили в пресс-службе УФПС Липецкой области, такие позитивные изменения коснутся свыше 2 300 липчан, являющимися сотрудниками основного производства, а по Липецкой области - 505 отделений почтовой связи.

Напомним, программу повышения зарплат запустили 1 мая этого года. Она коснулась почтальонов, операторов почтовой сявзи, начальников отделений и их заместителей. Тогда зарплаты прибавили 48 тыс. работников Почты в 17 регионах страны. Программу планируют завершить в ноябре 2020 года. За этот период времени Почта России направит 11,5 млрд рублей на увеличение доходов своих сотрудников. Прибавка к зарплате ждет 224 тыс. человек.

- Наша основная цель - за счет повышения экономической эффективности Почты России довести уровень заработных плат сотрудников основного производства до среднерыночных в регионах по сопоставимым профессиям, – отметил генеральный директор АО "Почта России" Николай Подгузов. – Комплексная программа по улучшению условий труда сотрудников включает в себя не только рост их доходов, но и модернизацию почтовой инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU