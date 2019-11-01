Многоэтажки по улице Гагарина в Липецке станут бежево-коричневыми

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-01T13:21:15+03:00

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В Липецке проводится капремонт фасадов домов на улице Гагарина. Как сообщили в пресс-службе ФКР, работы выполнят в 2 этапа. На каждый дом определили свою подрядную организацию. К этой пятнице, 1 ноября, сделана большая часть работ по ремонту и утеплению фасадов. Также подрядчик выполнил работы по инъецированию пустот, которые обнаружили между плиткой и кирпичной кладкой.

Рабочие утеплили фасады минеральной плитой. Сейчас они наносят на здания специальный состав, армирующую сетку и базовую основу для фактурного слоя. Также в этом году планируют установить во всех домах входные группы и окна в подъездах. Стартовала окраска дома №161/1. То же самое сделают и с домами №161/2 и №161/3, но уже в следующем году.

Напомним, фасады домов станут бежево-коричневыми. Такой цвет выбрали сами липчане.

ИСТОЧНИК KP.RU