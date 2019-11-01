2019-11-01T15:32:45+03:00
Происшествия

В Липецке в ДТП попали "Лада Ларгус" и "двенадцатая": машины разбиты

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария под ЛипецкомАвария под ЛипецкомФото: принтскрин видео.
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Этим утром, 1 ноября, на окраине Липецка произошла серьезная авария. Как сообщили очевидцы, в районе выезда с Тракторного на Усманскую трассу столкнулись ВАЗ "2112" и "Лада Ларгус". От удара машины раскинуло в противоположные стороны проезжей части. Автомобили получили серьезные повреждения.

Так, у "двенадцатой" полностью разбит правый бок. Заднюю пассажирскую дверь, буквально, вырвало. У "Ларгуса" тоже повреждена правая часть машины: разбита фара, помят участок над передним колесом.

Информация о пострадавших уточняется. Автоинспекторы просят липчан соблюдать правила дорожного движения. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке в ДТП попали "Лада Ларгус" и "двенадцатая" машины разбиты.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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