В Липецке из-за аварийного дома ввели режим ЧС

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-02T12:11:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке введен локальный режим ЧС в районе дома №2 по проезду Осенний. Соответствующее постановление подписал и.о. главы областного центра Михаил Щербаков накануне, 1 ноября. Дом на 60 квартир построен в 1962 году. В настоящее время в нем прописаны 124 человека.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, причина тому - сверхнормативный прогиб перекрытий, которые обнаружили при проведении экспертизы здания на Новолипецке. Для начала власти решили расселить жителей дома. Их разместят в помещениях маневренного фонда.

Режим ЧС действует с 17.00 1 ноября до окончания противоаварийных мероприятий. Ответственный за ситуацию городской департамент ЖКХ. Финансирование обеспечивает профильный департамент. Предполагается, что деньги выделят из резервного фонда. Михаил Щербаков лично будет контролировать ход исполнения постановления.

ИСТОЧНИК KP.RU