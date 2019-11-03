Липецкий депутат просит Госдуму запретить снюсы в стране

3 Нояб. 22:34 2019-11-03T22:34:32+03:00

Жалобы на жевательные табачные изделия стали поступать ему от родителей

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Депутат Липецкого областного Совета депутатов Андрей Трофименков направил обращение в Государственную Думу с предложением внести корректировки в законодательство, которое регулирует продажу табачных изделий.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" он написал, что из-за проблем в законе школьникам продают новый вид никотиновых наркотиков - снюсы:

"В Липецке (как и в других городах нашей страны) эта дрянь продается свободно. Если вы увидели у своего ребенка такие баночки: знайте - он в опасности. Каждый пакетик - это десятки сигарет!"

Депутат посетовал на то, что с 2015 года снюс стали ввозить, изготавливать и продавать в России под видом жевательного табачного изделия (ограничения на его продажу в законе не прописаны), либо указывать на банках, что смесь не содержит табака.

ИСТОЧНИК KP.RU