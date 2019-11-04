В Липецке ищут 40-летнего мужчину, пропавшего летом

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-04T12:49:22+03:00

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В Липецке и области ищут 40-летнего мужчину. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пропал Зыков Петр Еникович. Самое ужасное, что информации о его местонахождении нет еще с середины лета. Последний раз мужчина выходил на связь с родными 9 июля. Может находиться в любом районе Липецкой области.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Зыкова Петра Ениковича или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU