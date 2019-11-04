СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-04T13:32:30+03:00

Под Липецком иномарки столкнулись лоб в лоб: ДТП попало на видео Фото: принтскрин видео.

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В минувшее воскресенье, 3 ноября, под Липецком произошла серьезная авария. В районе села Ильино столкнулись 2 иномарки. По словам очевидцев, в ДТП попали "Тойота" и "Ауди".

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен кульминационный момент аварии. Одна из иномарок, двигавшись по своей полосе, приближалась к крутому повороту. Вдруг оттуда вылетела машина. Транспорт несся по встречке. Водитель первого автомобиля попытался уйти от столкновения, но тщетно. Машины столкнулись лоб в лоб.

Под Липецком иномарки столкнулись лоб в лоб: ДТП попало на видео.

Обе машины разбиты. По одной из версий, у иномарки, вылетевшей из-за поворота, отказали тормоза. В причинах ДТП разбираются автоинспекторы. Информация о пострадавших уточняется. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Страшная авария под Липецком: иномарки столкнулись лоб в лоб.vk.com/myregion48

Последствия аварии, в которой иномарки столкнулись лоб в лоб, попали на видео.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU