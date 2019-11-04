2019-11-04T13:41:18+03:00
Общество

МЧС предупреждает липчан о непогоде

В Липецке и области дожди и опасные порывы ветра
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области ожидаются неблагоприятные метеоусолвияВ Липецке и области ожидаются неблагоприятные метеоусолвияФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели разослали экстренное предупреждение. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, с 12.00 5 ноября до 12.00 6 ноября в Липецке и области ожидается повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. А конкретно, погода с неблагоприятными метеоусловиями.

Так, во вторник, 6 ноября, синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный 8-13 м/с. Возможны порывы до 18 м/с. Воздух прогреется до 14 градусов выше ноля. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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