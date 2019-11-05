Под Липецком опасный рецидивист обворовал пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-05T09:14:29+03:00

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Опасного рецидивиста поймали в Добровском районе Липецкой области. Там жертвой домушников стала 69-летняя пенсионерка, которая пришла в полицию 3 ноября. Женщина рассказала, что кто-то пробрался в ее дом в селе Гудово и вынес 22 000 рублей.

По подозрению в краже задержали 25-летнего парня. В ходе проверки личности выяснилось, что домушник уже сидел за кражи, а также угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 – кража. Рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы.

Еще одного 60-летнего пенсионера обворовали в селе Пластинки. У мужчину из дома вынесли телевизор, провода и бензопилу. Воровкой оказалась 58-летняя соседка.

ИСТОЧНИК KP.RU