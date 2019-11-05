2019-11-05T10:10:06+03:00
Происшествия

В Липецке на ходу загорелся новый автобус ПАЗ «Вектор NEXT»

Маршрутка вспыхнула в районе остановки «Улица Титова»
Лия МУРАДЬЯН
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Горящий автобус в Липецке. Фото: @lipetsklive2Горящий автобус в Липецке. Фото: @lipetsklive2Фото: Instagram.com
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Пожар на пассажирском транспорте случился этим утром, 5 ноября, на улице Гагарина в Липецке. Там возле остановки общественного транспорта «Улица Титова» около 8 утра загорелся новый автобус ПАЗ «Вектор NEXT» коммерческого маршрута №324.

Пожар обошелся без пострадавших. По словам очевидцев, запах гари начал распространяться, когда маршрутка ехала от железнодорожного вокзала. Водитель свернул к остановке и быстро высадил пассажиров. После чего с отсека двигателя повалил дым и появился огонь. Водитель начал тушить горящий автобус самостоятельно, но вскоре на место подъехали сотрудники МЧС и потушили пожар. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на момент прибытия подразделения, людей в салоне не было

Отметим, что производство автобусов «Вектор NEXT» с экологическим классом Евро-5 началось в 2016 году. Транспорт оснащен системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. В Липецке их закупали частные перевозчики.

Из-за чего начался пожар, теперь предстоит разобраться экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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