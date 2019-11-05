Мужчина пытался привезти в Липецк 7 слитков золота из Амурской области

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-05T10:50:01+03:00

Драгоценный металл на 9 млн. рублей нашли у липчанина в одежде

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В Амурской области будут судить липчанина, которого задержали со слитками драгоценного металла. По данным прокуратуры Амурской области, мужчина обвиняется в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере.

По версии следствия, в апреле этого года мужчина незаконно купил 7 слитков золота весом более 3.5 килограмм. Драгоценный металл стоимостью более 9 миллионов рублей планировали ввезти в Липецкую область. Для этого липчанин отправился в Тыву, где его и задержали сотрудники УФСБ по Амурской области. Слитки золота нашли у мужчины в одежде.

Прокурор подписал обвинительное заключение и дело направили в суд. Липчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU