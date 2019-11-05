В четверг в Липецке ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-05T11:10:08+03:00

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В четверг, 7 ноября, в Липецке ограничат розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В День Великой Октябрьской социалистической революции в областном центре состоится шествие. Его участники пройдут по маршруту: "СК "Звездный" - улица Космонавтов - улица Гагарина - улица Зегеля - площадь Ленина - Соборная". Мероприятие продлится с 4 до 6 часов вечера.

Напомним, что согласно законодательству, спиртное запрещено продавать в местах массового скопления граждан во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала действа. Вновь купить алкоголь можно спустя 2 часа после окончания мероприятия. Так, алкоголь в центре Липецка начнут продавать лишь к 8 часам вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU